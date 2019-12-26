"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Мировое соглашение между Москвой и Киевом о продлении транзита газа после 2020 года будет подписано до 29 декабря, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК. Данный шаг фактически станет окончательным примирением между странами по газовому вопросу.

Новак назвал срок окончательного примирения Москвы и Киева по газу

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Кино Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения» Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Происшествия «Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.