Политика
Вечерняя МоскваНовак назвал срок окончательного примирения Москвы и Киева по газу
Мировое соглашение между Москвой и Киевом о продлении транзита газа после 2020 года будет подписано до 29 декабря, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК. Данный шаг фактически станет окончательным примирением между странами по газовому вопросу.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Россия и Украина в ближайшее время должны окончательно согласовать транзитный договор
Эхо Москвывчера в 21:04
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Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11
Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Политика
Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Культура
Юлия Беретта рассказала о возвращении Андрея Губина на сцену
Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Задержанному по подозрению в насилии над ребёнком многодетному отцу Андрею Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК России, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Происшествия
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Армия и оружие
National Interest сравнил автомат Калашникова и американскую М-16
В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Шоу-бизнес
Пугачева выгнала Бузову с «Голубого огонька»
Примадонна даже обратилась к своему другу композитору Игорю Крутому с просьбой не пускать Ольгу на «Голубой огонек», так как Новый год – семейный праздник, и на нем лучше не «трясти арбузами», как призывает начинающая исполнительница.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Авто
Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport
Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Политика
«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Фигурное катание
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
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