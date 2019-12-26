Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНовак назвал срок окончательного примирения Москвы и Киева по газу

Мировое соглашение между Москвой и Киевом о продлении транзита газа после 2020 года будет подписано до 29 декабря, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью РБК. Данный шаг фактически станет окончательным примирением между странами по газовому вопросу.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБКвчера в 16:00

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Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

РИА Новости00:00

Новак заявил, что договоренности РФ и Украины по транзиту газа могут завершить на выходных

ТАССвчера в 16:20

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Life.ruвчера в 18:59

Россия и Украина договорились о минимальных объемах транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:44

Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

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Переговоры РФ и Украины по транзиту газа могут завершиться до 30 декабря

News.ruвчера в 16:41

Россия и Украина в ближайшее время должны окончательно согласовать транзитный договор

Эхо Москвывчера в 21:04
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11

Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
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Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Известия 04:47
Политика

В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Культура

Юлия Беретта рассказала о возвращении Андрея Губина на сцену

Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.
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Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Интерфакс 04:49
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

Задержанному по подозрению в насилии над ребёнком многодетному отцу Андрею Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК России, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.
RT на русском 03:19
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру вчера в 13:00
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Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Российская газета вчера в 11:49
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу

Ведомости вчера в 23:09
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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Армия и оружие

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В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
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Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 05:04
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Пугачева выгнала Бузову с «Голубого огонька»

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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
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Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру

Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
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Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport

Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
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Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

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«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

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Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
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