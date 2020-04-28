Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.

с чего всё началось

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.

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