Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

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Новак назвал сроки возможного восстановления спроса на нефть

РЕН ТВ07:32

Названы сроки стабилизации мировых цен на нефть

Росбалт04:51

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Национальная служба новостей00:47

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48
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Комментарии

Общество

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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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REGNUM 04:40
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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Политика

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Доступ1 вчера в 01:12
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Путин поручил регионам быть полностью готовыми к ЧП

Президент России Владимир Путин поручил всем регионам быть полностью готовыми к ЧП из-за возможных паводков и пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Глава государства отметил, что все регионы должны оперативно быть готовыми на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.
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Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Ведяхин рассказал, что Сбербанк при помощи искусственного интеллекта построил математическую модель, предсказавшую сроки пика эпидемии коронавируса в России.
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
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Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Политика

Путин подвел итоги нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин подвел итоги нерабочих дней, объявленных в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:44
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