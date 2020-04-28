Энергетика
Парламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть
Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.Газета.Ruвчера в 17:01
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В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности
Национальная служба новостей00:47
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Комментарии
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Путин поручил регионам быть полностью готовыми к ЧП
Президент России Владимир Путин поручил всем регионам быть полностью готовыми к ЧП из-за возможных паводков и пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Глава государства отметил, что все регионы должны оперативно быть готовыми на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.
Владивосток-Новости 27 апреля в 20:52
Общество
Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Ведяхин рассказал, что Сбербанк при помощи искусственного интеллекта построил математическую модель, предсказавшую сроки пика эпидемии коронавируса в России.
Rambler News Service 02:05
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Политика
Путин подвел итоги нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин подвел итоги нерабочих дней, объявленных в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:44