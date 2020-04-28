Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

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Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33

Названы сроки стабилизации мировых цен на нефть

Росбалт04:51

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Национальная служба новостей00:47

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35
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Комментарии

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Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

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Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

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Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

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Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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