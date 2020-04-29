Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

RT на русском12:39

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

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Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48
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Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль

Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
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В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

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В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
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Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы

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Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса

Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции Об этом в среду, 29 апреля, сообщает The Independent со ссылкой на данные Минздрава страны.
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Украина вышла на плато эпидемии коронавируса

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Общество

Российским студентам продлили дистанционное обучение

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.
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Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах

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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

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Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
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Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
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В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

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Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

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Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы

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Общество

Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

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Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»

Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
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