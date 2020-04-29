Энергетика
Парламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть
Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Политика
С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль
Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
REGNUM 09:17
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Здоровье
Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы
Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве.
Новая газета 04:01
Общество
Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса
Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции Об этом в среду, 29 апреля, сообщает The Independent со ссылкой на данные Минздрава страны.
Известия 12:58
Здоровье
Украина вышла на плато эпидемии коронавируса
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Российским студентам продлили дистанционное обучение
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном режиме до 11 мая.
Lenta.ru 12:27
Общество
Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах
Уральский меридиан 11:22
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Общество
Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 10:53
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 27 апреля в 17:52
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы
MedikForum.ru вчера в 17:49
Общество
В Подмосковье усилят патрули на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в эфире телеканала «Россия 1» о намерении усилить патрули для контроля самоизоляции на майские праздники.
RT на русском 11:24
Общество
Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый
В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
Общество
Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США
Компания 10:47
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Общество
Куйвашев: «Продажа алкоголя в майские праздники будет разрешена»
Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
Европейско-Азиатские новости 11:09
Гаджеты
Xiaomi официально представила Redmi Note 9S в России
Новинка от Xiaomi поступила в продажу на российском рынке.
RuNews24.ru 01:03
Армия и оружие
Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»
Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
Эхо Москвы 12:04