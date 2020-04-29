Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

RT на русском12:39

Названы сроки стабилизации мировых цен на нефть

Росбалт04:51

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48
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Комментарии

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В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

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В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
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Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
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В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
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Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

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Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Коммерсантъ 13:13
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Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
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Гражданский муж Надежды Бабкиной сообщил сроки ее выписки из больницы

Певец Евгений Гор, гражданский муж Надежды Бабкиной, рассказал о сроках выписки народной артистки из больницы.
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
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Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, как его и других армейцев принимал президент России Владимир Путин.
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского ГИБДД

Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил редсмертную записку.
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Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян

Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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В МЧС сообщили о спасении более 70 тысяч человек с начала 2020 года

С начала 2020 года при пожарах и других ЧС в России спасено более 70 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.
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До 467 увеличилось число случаев коронавируса в Хабаровском крае

За сутки в Хабаровском крае коронавирус выявили еще у 28 человек — в Хабаровске и Ванинском районе.
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К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

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Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
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