Энергетика
Rambler News ServiceНовак назвал срок восстановления добычи нефти в России
Россия может восстановить добычу нефти до уровня октября 2018 года, когда начало действовать соглашение с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+), уже в апреле 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу нефти в апреле
Московский Комсомолецвчера в 09:50
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:21, Ашберн
Комментарии
Политика
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев
С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Авто
Hyundai показала новую Elantra на видео
Южнокорейский бренд сообщил о скорой премьере обновлённой модели Hyundai Elantra. Он состоится 17 марта текущего года.
Гаджеты
Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Общество
Коронавирус: последние новости 12 марта вызывают тревогу
Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126 136 человек по всему миру.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Гаджеты
IPhone 12 может обзавестись 3D-камерой
Смартфон iPhone 12 от американской компании Apple может получить инновационную 3D-камеру World Facing, которая поможет пользователям гаджета расширить возможности фото и видеосъемки.
Авто
Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Футбол
Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф
Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф для определения чемпиона в сезоне 2019/20, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.