Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНовак назвал срок восстановления добычи нефти в России

Россия может восстановить добычу нефти до уровня октября 2018 года, когда начало действовать соглашение с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+), уже в апреле 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак назвал срок восстановления добычи нефти в России

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