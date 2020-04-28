Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

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Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

РБК09:13

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Национальная служба новостей00:47

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35
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Комментарии

Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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РБК 10:03
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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В Минздраве объяснили, как лечиться при бессимптомном коронавирусе

Министерство здравоохранения России опубликовывало пояснение, в котором сказано, как лечиться при коронавирусе без симптомов.
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Космос

Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin

Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.
3DNews вчера в 05:21
Игры

Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ

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Общество

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RT на русском 10:46
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Политика

С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль

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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Турецкая армия атаковала курдов под Алеппо в Сирии

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Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
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Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

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Армия и оружие

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

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Экспресс газета вчера в 03:47
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Энергетика

США за месяц снизили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

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В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей

Уточняется, что Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

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Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Совещание РПЛ о возобновлении сезона перенесено на неопределенный срок

Существует вероятность, что сезон продолжится 15 или 21 июня.
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Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
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Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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