Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть

Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

Подробнее о событии

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

РБК09:13

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

Новак объяснил необходимость сделки по нефти на примере действий французских сыроваров

Газета.Ru04:24

Новак не признал «нефтяную войну» с Саудовской Аравией

Взгляд.ру03:00

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:53, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Дарья Мороз призналась, что ее сердце занято

Wday.ru 06:28
4
Общество

Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
7
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
16
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
82
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
12
Спорт

Шутер Generation Zero стал бесплатным в Steam до 4 мая

CyberSport.ru 09:44
1
Политика

Путин призвал не допустить дефицит топлива в России

"Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 07:48
34
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
775
Политика

Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками

Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Политика

Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции

Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
94
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
59
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
939
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
125
Здоровье

50 больных коронавирусом привезут в омские больницы из Якутии

Как стало известно, в Омске готовят больницы для принятия 50 человек заражённых коронавирусом, которых должны привезти из Якутии.
РИА ОмскПресс 07:32
215
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
180
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
32
Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
1,2K
Политика

Премьер Чехии не видит необходимости в выдворении посла России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, несмотря на ситуацию в отношениях с Москвой, необходимости выдворения посла России из страны нет.
Политическая Экспертиза вчера в 22:46
1K
Фигурное катание

Медведева исполнила танец на фоне цветущих сакур в Японии

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева станцевала в японском парке на фоне цветущих сакур и призналась, что скучает по тренировкам.
РИА Новости 08:11
Общество

Предсказан пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
Вести Подмосковья 02:25
892
Игры

Epic Games Store усложнил условия получения бесплатных игр

Представители магазина Epic Games Store рассказали об изменении условий получения бесплатных игр.
Экономика сегодня 09:07
18
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
171
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
1,5K
Энергетика

Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса

Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
4
Политика

Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
27
Шоу-бизнес

Муза Тарантино отмечает юбилей: Уме Турман – 50 лет

Сегодня, 29 апреля, 50-летний юбилей празднует Ума Турман.
ProfiСinema.ru 07:55
2
Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
38
Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
152
Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
5
Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
433
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное