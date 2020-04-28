Энергетика
Парламентская газетаНовак назвал срок стабилизации цен на нефть
Новак считает, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии. В нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены, считает министр.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.Газета.Ruвчера в 17:01
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Комментарии
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В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
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Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
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РБК 10:03
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Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
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Авто
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Автоновости дня вчера в 07:31
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50 больных коронавирусом привезут в омские больницы из Якутии
Как стало известно, в Омске готовят больницы для принятия 50 человек заражённых коронавирусом, которых должны привезти из Якутии.
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С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
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РБК 10:07
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Премьер Чехии не видит необходимости в выдворении посла России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, несмотря на ситуацию в отношениях с Москвой, необходимости выдворения посла России из страны нет.
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Медведева исполнила танец на фоне цветущих сакур в Японии
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева станцевала в японском парке на фоне цветущих сакур и призналась, что скучает по тренировкам.
РИА Новости 08:11
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Предсказан пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.
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Epic Games Store усложнил условия получения бесплатных игр
Представители магазина Epic Games Store рассказали об изменении условий получения бесплатных игр.
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«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
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Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса
Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
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Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
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Муза Тарантино отмечает юбилей: Уме Турман – 50 лет
Сегодня, 29 апреля, 50-летний юбилей празднует Ума Турман.
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Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
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Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
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СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
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