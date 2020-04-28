Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

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Названы сроки стабилизации мировых цен на нефть

Росбалт04:51

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Национальная служба новостей00:47

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33
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Общество

В Тюменской области продлён режим самоизоляции граждан

В Тюменской области режим самоизоляции граждан продлён до 11 мая.
REGNUM 05:36
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Происшествия

Участников ОПГ «Квартала» задержали в Казани

TatCenter 05:48
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Происшествия

В Барнауле назначен новый начальник полиции

В УМВД по Барнаулу представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Александр Майдоров.
ПолитСиб.Ру 02:59
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Общество

Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции

Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Армия и оружие

Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок

Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
Lenta.ru 05:30
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Общество

Предприниматели устроили протест возле украинского Кабмина

Новостной фронт 05:01
Общество

Таджикам запретили русифицированные фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
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Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
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Общество

За сутки более тысячи россиян излечились от коронавируса

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 8456 пациентов, умерли 867 человек.
Выкса.рф вчера в 03:58
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Общество

Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу.
Lenta.ru 04:16
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Космос

Китайские астрономы нашли в Млечном пути новые «звездные колыбели»

Группа астрономов из Китая открыла в галактике Млечный Путь два молекулярных облака, которые также называют "звездными колыбелями".
Труд 05:10
Политика

Байдена обвинили в изнасиловании

Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Общество

В Калужской области очаг коронавируса нашли в доме престарелых

Общее количество заражённых выросло до 845. При этом 53 новых больных нашли в Думиничском районе.
Калужский перекресток 04:09
2
Политика

Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости

Премьер-министр России Михаил Мишунстин распорядился разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста экономики.
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Транспорт

Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве

Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
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Экономика

Nord Stream назвала сроки завершения строительства «Северного потока - 2»

Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения строительства газопровода.
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Технологии

Своя операционная система появится у блокчейн-платформы Павла Дурова

В ближайшем будущем в магазинах приложений AppStore и Play Маrкет появится TON OS — операционная система (ОС) для блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник.
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В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
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Авто

УАЗ представил кемпер на базе «Буханки»

Проект, как уточняет пресс-служба предприятия, разрабатывался совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» по запросу компании «Made in Russia» – партнера и дистрибьютора завода в Германии; в ходе разработки модели учитывались пожелания европейских клиентов УАЗа.
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Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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