Энергетика
ИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.Газета.Ruвчера в 17:01
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В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности
Национальная служба новостей00:47
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Комментарии
Общество
В Тюменской области продлён режим самоизоляции граждан
В Тюменской области режим самоизоляции граждан продлён до 11 мая.
REGNUM 05:36
Происшествия
Участников ОПГ «Квартала» задержали в Казани
TatCenter 05:48
Происшествия
В Барнауле назначен новый начальник полиции
В УМВД по Барнаулу представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Александр Майдоров.
ПолитСиб.Ру 02:59
Общество
Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции
Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
RuNews24.ru 04:02
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Армия и оружие
Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
Lenta.ru 05:30
Общество
Предприниматели устроили протест возле украинского Кабмина
Новостной фронт 05:01
Общество
Таджикам запретили русифицированные фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
Политика
Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
За сутки более тысячи россиян излечились от коронавируса
Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 8456 пациентов, умерли 867 человек.
Выкса.рф вчера в 03:58
Общество
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу.
Lenta.ru 04:16
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Космос
Китайские астрономы нашли в Млечном пути новые «звездные колыбели»
Группа астрономов из Китая открыла в галактике Млечный Путь два молекулярных облака, которые также называют "звездными колыбелями".
Труд 05:10
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
В Калужской области очаг коронавируса нашли в доме престарелых
Общее количество заражённых выросло до 845. При этом 53 новых больных нашли в Думиничском районе.
Калужский перекресток 04:09
Политика
Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости
Премьер-министр России Михаил Мишунстин распорядился разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста экономики.
RZN.info 05:34
Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
Экономика
Nord Stream назвала сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения строительства газопровода.
Газета.Ru 05:05
Технологии
Своя операционная система появится у блокчейн-платформы Павла Дурова
В ближайшем будущем в магазинах приложений AppStore и Play Маrкет появится TON OS — операционная система (ОС) для блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник.
Live24 02:22
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Авто
УАЗ представил кемпер на базе «Буханки»
Проект, как уточняет пресс-служба предприятия, разрабатывался совместно с партнерской компанией «Люкс Форм» по запросу компании «Made in Russia» – партнера и дистрибьютора завода в Германии; в ходе разработки модели учитывались пожелания европейских клиентов УАЗа.
Движок 05:36
Общество
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06