Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

Подробнее о событии

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Национальная служба новостей00:47

Новак назвал сроки восстановления спроса на нефть после пандемии

Ридус02:26

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак о нефти: нас ждет период низких цен, его надо просто пережить

Газета.Ru03:33

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35
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Комментарии

Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1,4K
Общество

В Минздраве назвали причины успеха России в борьбе с коронавирусом

Специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовили доклад «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении», в котором проанализировали причины относительно благополучной ситуации с коронавирусом в РФ.
Ридус 01:19
95
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
72
Общество

Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 04:33
1,2K
Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Общество

В России планируют ввести обязательную регистрацию телефонов

Смотрите такжеСМИ сообщили о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции Предполагается, что регистрировать телефоны по IMEI обяжут импортеров, в том числе россиян, которые самостоятельно ввезут устройство из-за границы.
Общественное телевидение России вчера в 04:55
3,7K
Общество

Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Наука

Микроволновая печь удвоила прочность бамбука

Химическая делигнификация и последующий микроволновый нагрев позволили увеличить предел прочности бамбука в два раза, а сопротивление ударам в три.
N+1 вчера в 08:40
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru вчера в 06:16
871
Общество

Представители бизнеса протестуют у здания кабмина Украины

Владельцы малых предприятий свое требование прекратить карантин в стране обосновывают тем, что их бизнес простаивает, однако они вынуждены платить сотрудникам зарплаты, а также оплачивать договора аренды и другие финансовые обязательства.
ТАСС 04:18
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
27
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
3,1K
Здоровье

В Ростовской области зарегистрированы 86 новых случаев коронавируса

В Красносулинском районе — 9 новых случаев коронавируса, в Батайске выявили еще 6 зараженных В Таганроге и Веселовском районе — 4 новых случаев, в Каменском районе — 3.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:01
218
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия

В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:03
23
Общество

Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
125
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Армия и оружие

США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35

Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
43
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
731
Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
1,6K
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Энергетика

Нефть снова опустилась в «красную зону»

Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM вчера в 14:44
334
Политика

Премьер Чехии не собирается выдворять посла России

Скандал вокруг обвинений в адрес России со стороны чешских СМИ в подготовке к покушению на пражских политиков не требует выдворения из страны российского посла.
Газета.Ru 02:50
858
Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
135
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
38
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
2
Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
19
Здоровье

Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала

В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
4
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий

Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
Общество

Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 03:51
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