Энергетика
ИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.Газета.Ruвчера в 17:01
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В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности
Национальная служба новостей00:47
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Комментарии
Общество
В Минздраве назвали причины успеха России в борьбе с коронавирусом
Специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовили доклад «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении», в котором проанализировали причины относительно благополучной ситуации с коронавирусом в РФ.
Ридус 01:19
Общество
Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 04:33
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Общество
В России планируют ввести обязательную регистрацию телефонов
Смотрите такжеСМИ сообщили о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции Предполагается, что регистрировать телефоны по IMEI обяжут импортеров, в том числе россиян, которые самостоятельно ввезут устройство из-за границы.
Общественное телевидение России вчера в 04:55
Общество
Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Наука
Микроволновая печь удвоила прочность бамбука
Химическая делигнификация и последующий микроволновый нагрев позволили увеличить предел прочности бамбука в два раза, а сопротивление ударам в три.
N+1 вчера в 08:40
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Представители бизнеса протестуют у здания кабмина Украины
Владельцы малых предприятий свое требование прекратить карантин в стране обосновывают тем, что их бизнес простаивает, однако они вынуждены платить сотрудникам зарплаты, а также оплачивать договора аренды и другие финансовые обязательства.
ТАСС 04:18
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
В Ростовской области зарегистрированы 86 новых случаев коронавируса
В Красносулинском районе — 9 новых случаев коронавируса, в Батайске выявили еще 6 зараженных В Таганроге и Веселовском районе — 4 новых случаев, в Каменском районе — 3.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:01
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус
Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:03
Общество
Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек
Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Армия и оружие
США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35
Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Энергетика
Нефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM вчера в 14:44
Политика
Премьер Чехии не собирается выдворять посла России
Скандал вокруг обвинений в адрес России со стороны чешских СМИ в подготовке к покушению на пражских политиков не требует выдворения из страны российского посла.
Газета.Ru 02:50
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий
Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
Общество
Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 03:51