Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
Газета.Ruвчера в 17:01

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Названы сроки стабилизации мировых цен на нефть

Росбалт04:51

Новак объяснил необходимость сделки по нефти на примере действий французских сыроваров

Газета.Ru04:24

Новак назвал сроки восстановления спроса на нефть после пандемии

Ридус02:26

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

РИА Новости02:48

Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

Вечерняя Москва01:40

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

РЕН ТВ01:02

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Известия00:35
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