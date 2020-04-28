Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.

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