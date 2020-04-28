Энергетика
ИзвестияНовак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.Газета.Ruвчера в 17:01
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Комментарии
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий
Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
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Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 03:14
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AMD в 2022 году внедрит DDR5 в настольные системы
Компания AMD намерена в первую очередь добавить поддержку DDR5 серверным процессорам – решения серии EPYC уже в 2021 году смогут работать не только с памятью нового типа, но и с устройствами стандарта PCI Express 5.0.
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Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
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В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан
Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
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В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей
Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.
REGNUM 01:57
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Артур Фокин: «Хорошо, что мы увидели нулевого пациента»
Речь идет о нейрохирурге из Ивановской областной больницы, который из-за границы вернулся зараженным COVID-19.
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Портал TMZ сообщает, что Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик ждут ребенка.
Super.ru вчера в 17:11
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Политика
Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
Lenta.ru 05:30
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
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Владислав Шапша подробно рассказал о введении масочного режима
Накануне врио губернатора Владислав Шапша заявил о введении в регионе масочного режима.
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Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Единоборства
Серроне – о бое с Конором: «Я не хотел там быть»
За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
Sports.ru 04:00
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Авто
В Германии выставили на продажу раллийную «пятерку» Жигулей из СССР
Немецкий дилерский центр SM Auto выставил на продажу автомобиль Lada 2105 VFTS — раллийную версию "пятерки", выпущенную в 1984 году и пережившую масштабную реставрацию.
Planet Today вчера в 04:09
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
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Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед
Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.
РИА Новости 03:00