Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал сроки восстановления докризисного спроса на нефть

1 фото
Докризисный уровень спроса на нефть восстановится не раньше 2021 года. Возможно, на восстановление уйдет 2–3 года, заявил министр энергетики России Александр Новак интервью газете Handelsblatt.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава Минэнерго РФ дал прогноз на восстановление спроса на нефть

News.ru05:58

Минэнерго ожидает цену нефти Urals в 35 долларов в 2020 году

РЕН ТВ05:55

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти марки Urals в $35

ТАСС05:37

Новак назвал сроки восстановления докризисного спроса на нефть

Известия05:46

Новак назвал срок возврата нефтяных цен к докризисному уровню

Московский Комсомолец05:43

Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года

ПРАЙМ05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru вчера в 14:07
365
Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными

У новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, минобороны страны отказалось принять партию орудий у концерна «Укроборонпром».
Известия 01:14
277
Футбол

Точилин: «Сочи» модно делать крайним, а клуб унижали с первого тура

Футбольный клуб "Сочи" стало модно делать крайним в ситуации с неспособностью "Ростова" прислать на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) основной состав, но все забывают, что "Сочи" унижали, начиная с первого тура, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Александр Точилин.
РИА Новости 03:34
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
845
Происшествия

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти

По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
42
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
151
Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня

Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
35
Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
41
Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Политика

Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»

Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет Die Welt.
РИА Новости вчера в 20:56
756
Общество

В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих

В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
12
Общество

Россияне смогут увидеть затмение Венеры

Российская газета 18 июня в 18:57
16
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

Evo-rus.com вчера в 08:13
8
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
4
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 18 июня в 09:01
356
Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС вчера в 02:24
4K
Культура

Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27
126
Общество

Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления

Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
4
Авто

Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda презентовала новый пикап Mazda BT-50.
Новые автомобили 17 июня в 03:45
21
Экономика

Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия

В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН вчера в 09:36
88
Здоровье

Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу.
ФАН 03:11
10
Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
1,7K
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
364
Происшествия

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег

Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
191
Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
52
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
170
Политика

США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
РИА Новости 05:45
429
Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное