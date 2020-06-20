Энергетика
ИзвестияНовак назвал сроки восстановления докризисного спроса на нефть
Докризисный уровень спроса на нефть восстановится не раньше 2021 года. Возможно, на восстановление уйдет 2–3 года, заявил министр энергетики России Александр Новак интервью газете Handelsblatt.
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Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Вести.Ru вчера в 14:07
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными
У новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК» оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, минобороны страны отказалось принять партию орудий у концерна «Укроборонпром».
Известия 01:14
Футбол
Точилин: «Сочи» модно делать крайним, а клуб унижали с первого тура
Футбольный клуб "Сочи" стало модно делать крайним в ситуации с неспособностью "Ростова" прислать на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) основной состав, но все забывают, что "Сочи" унижали, начиная с первого тура, заявил РИА Новости бывший главный тренер команды Александр Точилин.
РИА Новости 03:34
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДПТ на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 05:30
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня
Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Политика
Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишет Die Welt.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество
В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих
В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета 18 июня в 18:57
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com вчера в 08:13
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 18 июня в 09:01
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС вчера в 02:24
Культура
Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Авто
Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda презентовала новый пикап Mazda BT-50.
Новые автомобили 17 июня в 03:45
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН вчера в 09:36
Здоровье
Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу.
ФАН 03:11
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Политика
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
РИА Новости 05:45
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02