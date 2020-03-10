Энергетика
ТАССНовак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
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