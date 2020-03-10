Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Известия05:38

Новак: на восстановление цен на нефть уйдет несколько месяцев

Коммерсантъ06:12

Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

ТАСС05:47

Новак рассказал, сколько займет восстановление котировок нефти

РИА Новости05:46

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

РБК08:47

Минэнерго: Цены на нефть восстановятся за несколько месяцев

Национальная служба новостей05:30

Новак призвал не ждать быстрого восстановления цен на нефть

Московский Комсомолец05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:18, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Президент России Владимир Путин на заседании Государственной думы 10 марта заявил, что поддерживает внесение в Конституцию РФ поправок, которые обнулят количество его президентских сроков.
vtomske.ru 08:45
Здоровье

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
РИА Новости 09:26
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:22
Авто

Ford Focus чаще всего служил обеспечением по кредиту

Саминвестор 01:41
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Известия вчера в 23:14
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Происшествия

Пропавшего 23 февраля в Иваново подростка нашли мертвым

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" на своей странице "Вконтакте" сообщил об обнаружении тела пропавшего 23 февраля в Иваново подростка.
РИА Новости 08:35
Политика

Володин оценил поправку о президентских сроках

Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Газета.Ru 10:10
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 04:28
Происшествия

Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто

Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Вести.Ru 08 марта в 14:58
Наука

«Примитивные» стволовые клетки помогли восстанавливать кровеносные сосуды глаза, предотвращая слепоту при диабете

Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США смогли при помощи индуцированных стволовых клеток восстановить поврежденные сосуды в сетчатке глаз пациентов, страдающих диабетом.
Naked Science 10:02
Происшествия

В Италии начались тюремные протесты из-за коронавируса

В итальянских тюрьмах заключенные протестуют из-за опасности заражения коронавирусом.
Городовой 03:42
Политика

В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус

Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
РИА Новости 08:58
Общество

Бывший топ-менеджер РЖД возглавил совет директоров «Синары»

Бывший первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга "Синара - Транспортные машины", сообщает пресс-служба "Синары".
Интерфакс 10:07
Политика

Госдума приняла поправки в Конституцию о губернаторах и их активах

Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о губернаторах и требованиях к их активам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
REGNUM 06:58
Политика

Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:05
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Общество

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов из-за коронавируса

Интерфакс 09:55
Происшествия

Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей

Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.
Lenta.ru 04:47
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
РИА Новости 09:53
Политика

Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ

В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
REGNUM 08:33
Экономика

На 7% упали основные фондовые индексы США

На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Новые Известия вчера в 11:11
Культура

Фестиваль Coachella отменили из-за коронавируса

Газета.Ru 04:48
Происшествия

Глава Ахтынского района Дагестана заключен под домашний арест

РИА Дагестан 10:01
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

REGNUM 08:02
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»

Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале.
ФАН вчера в 17:01
Культура

Apple презентовала пятичасовой фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11

Музей запечатлели одним кадром и на одном заряде смартфона. Американская компания Apple презентовала пятичасовой фильм об Эрмитаже.
Пятый канал 02:54
Авто

Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса

Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.
Автоновости дня 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное