Энергетика
ИзвестияНовак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».
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Что касается восстановления котировок, я думаю это займет несколько месяцев. Необходимо оценивать принимаемые правительствами различных стран меры по защите от эпидемии коронавируса. Это существенно влияет на спрос и потребление, а также во многом от этого будет зависеть восстановление экономики.
— Александр Новак, российский политикТК Звезда 05:37
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