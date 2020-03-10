Энергетика
ИзвестияНовак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».
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В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
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Энергетика
СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен
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Экономика
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Экономика
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В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Спорт
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По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.