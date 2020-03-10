Энергетика
ИзвестияНовак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».
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