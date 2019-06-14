Энергетика

Народные новостиНародные новостиНовак: не исключено дальнейшее снижение цен на нефть

Стоимость нефти в будущем может снизиться, сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам главы ведомства, эксперты Минэнерго не исключают того, что цена "черного золота" упадет еще больше.
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Спрос в мире из-за карантина упал на 20 млн баррелей в сутки

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Российская газетавчера в 10:13

Новак спрогнозировал падение потребления нефти в мире до 20 млн б/с в ближайшие недели

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Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире

РИА Новостивчера в 10:34

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Взгляд.рувчера в 09:34

Новак: Минэнерго не исключает дальнейшее падение цен на нефть

Эхо Москвывчера в 09:38

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

РЕН ТВвчера в 09:19
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VSE42.RU 01 апреля в 22:41
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В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет

До настоящего времени в Москве не умирали пациенты с подтвержденным коронавирусом моложе 40 лет.
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Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

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78.ru 01 апреля в 04:13
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Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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Законность увольнения работников «Усть-Качки» проверит прокуратура

Прокуратуре и трудовой инспекции поручено проверить законность действий директора курорта.
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«Ничего кроме удивительных воспоминаний». Витсель вспомнил о «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию» Аксель Витсель вспомнил по свою карьеру в питерском клубе.
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SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship

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The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)

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Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 11:41
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Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

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Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Сергея Гапликова.
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