Энергетика
Народные новостиНовак: не исключено дальнейшее снижение цен на нефть
Стоимость нефти в будущем может снизиться, сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам главы ведомства, эксперты Минэнерго не исключают того, что цена "черного золота" упадет еще больше.
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Новак спрогнозировал падение потребления нефти в мире до 20 млн б/с в ближайшие недели
Интерфаксвчера в 09:33
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:49, Ашберн
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