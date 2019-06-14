Стоимость нефти в будущем может снизиться, сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам главы ведомства, эксперты Минэнерго не исключают того, что цена "черного золота" упадет еще больше.

Новак: не исключено дальнейшее снижение цен на нефть

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