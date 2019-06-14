Энергетика

Народные новостиНародные новостиНовак: не исключено дальнейшее снижение цен на нефть

Стоимость нефти в будущем может снизиться, сообщил министр энергетики Александр Новак. По словам главы ведомства, эксперты Минэнерго не исключают того, что цена "черного золота" упадет еще больше.
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Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

Rambler News Service11:20

Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире

РИА Новости10:34

Министр энергетики Новак заявил, что ситуация на рынке нефти в ближайшие недели только ухудшится

Эхо Москвы09:41

Новак спрогнозировал падение потребления нефти в мире до 20 млн б/с в ближайшие недели

Интерфакс09:33

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

РЕН ТВ09:19

Новак ответил на вопрос о продаже российской нефти в убыток

Взгляд.ру09:34

Новак не считает, что происходит передел нефтяного рынка в мире

News.ru10:28
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