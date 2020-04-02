Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Буквально вчера общался с руководителями нефтяных компаний, обсуждали ситуацию на рынке в целом.

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Происшествия В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

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