Энергетика

News.ruNews.ruНовак заявил, что рынок нефти продолжит падение

Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Буквально вчера общался с руководителями нефтяных компаний, обсуждали ситуацию на рынке в целом.
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В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

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Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
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Политика

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Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
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«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
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Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
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Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 30 апреля.
Газета.Ru 12:06
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
Футбол

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

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Песков прокомментировал возможность закрытия административных границ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решений федерального центра о закрытии административных границ в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нет.
RT на русском 06:20
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 16:31
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Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом

Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Ракета с турецкого фрегата рухнула на землю в Ливии

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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
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В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
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Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 11:15
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Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super

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Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

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Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

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«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне

Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
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