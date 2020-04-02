Энергетика
News.ruНовак заявил, что рынок нефти продолжит падение
Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Буквально вчера общался с руководителями нефтяных компаний, обсуждали ситуацию на рынке в целом.
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Здоровье
Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше
Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
Происшествия
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост
Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Экономика
Fitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 30 апреля.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Футбол
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Политика
Песков прокомментировал возможность закрытия административных границ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решений федерального центра о закрытии административных границ в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нет.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Космос
Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом
Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Армия и оружие
Ракета с турецкого фрегата рухнула на землю в Ливии
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Гаджеты
Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super
Lenovo не отстаёт от других производителей и тоже готовит новые игровые ноутбуки семейства Legion на базе процессов Intel Core H и видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Общество
Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом
19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Хоккей
«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне
Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.