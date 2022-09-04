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Новак не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе до новых рекордных уровней

Цены на газ в Европе могут продолжить рост до новых рекордов на фоне недальновидной политики Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в воскресенье.
ТАСС
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что не исключает дальнейшего роста цены на газ в Европе.
Известия
Газовые фьючерсы с ближайшей поставкой в сентябре начали август с 2100 долларов за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Опрошенные ТАСС эксперты допустили рост цен на газ зимой до рекордных $5 000 за 1 тыс. куб. м в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах.
ТАСС

Подробнее о событии

Вице-премьер Новак: Европу ждет непредсказуемая зима, цены на газ могут продолжить рост
РИА Новости08:34
Новак не исключил, что биржевые цены на газ в Европе продолжат рост зимой
ПРАЙМ07:45
Новак: Европу ждет непредсказуемая зима, цены на газ могут продолжить рост
РЕН ТВ08:23
Новак: биржевые цены на газ в Европе могут продолжить рост зимой
RT на русском08:03
Новак не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе до новых рекордных уровней
ТАСС07:58
Новак допускает дальнейший рост цен на газ
Smotrim.ru07:52
Вице-премьер России Александр Новак допустил дальнейший рост цен на газ в Европе
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