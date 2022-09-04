ТАССНовак не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе до новых рекордных уровнейЦены на газ в Европе могут продолжить рост до новых рекордов на фоне недальновидной политики Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в воскресенье.ТАССВице-премьер России Александр Новак заявил, что не исключает дальнейшего роста цены на газ в Европе.ИзвестияГазовые фьючерсы с ближайшей поставкой в сентябре начали август с 2100 долларов за тысячу кубометров.ПРАЙМОпрошенные ТАСС эксперты допустили рост цен на газ зимой до рекордных $5 000 за 1 тыс. куб. м в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruLife.ruНТВИА Красная ВеснаГазета.RuПрофильЭкономика сегодняИзвестияРБКМИР 24RT на русскомNeva.TodayФАНПодробнее о событииВице-премьер Новак: Европу ждет непредсказуемая зима, цены на газ могут продолжить ростРИА Новости08:34Новак не исключил, что биржевые цены на газ в Европе продолжат рост зимойПРАЙМ07:45Новак: Европу ждет непредсказуемая зима, цены на газ могут продолжить ростРЕН ТВ08:23Новак: биржевые цены на газ в Европе могут продолжить рост зимойRT на русском08:03Новак не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе до новых рекордных уровнейТАСС07:58Новак допускает дальнейший рост цен на газSmotrim.ru07:52Вице-премьер России Александр Новак допустил дальнейший рост цен на газ в ЕвропеLenta.ru08:30Показать ещёОценить272Поделиться