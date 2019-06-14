Минэнерго РФ не исключает дальнейшего снижения цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19, но такое снижение может быть только кратковременным, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

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