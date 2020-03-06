Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Как заявил российский министр энергетики Александр Новак, наращивание добычи теперь зависит лишь от планов компаний. Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
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