Энергетика
Говорит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Как заявил российский министр энергетики Александр Новак, наращивание добычи теперь зависит лишь от планов компаний. Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
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Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. С апреля обязательств нет, нефть дешевеет
Фонтанка.Ру06 марта в 12:40
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