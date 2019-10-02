Политика
РБКНовак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак. Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».
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Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Технологии
Почти миллион андроид-смартфонов россиян оказались заражены банковским вирусом
Разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом, заражение проходило с 2016 года.
Взгляд.ру 09:06
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
РБК 09:29
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
Мальчика, который в конце сентября пропал в тайге при сборе орехов, нашли живым в Туве.
РБК 03:18
Шоу-бизнес
Невеста Доронина впервые показала новорожденную дочь
Новорожденную решили назвать Александрой. Показала молодая мама и фото младшей дочери.
Телепрограмма вчера в 13:37
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10X
Live24 02:12
Политика
Путин призвал четко регламентировать зарплаты медработников
Президент РФ Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения обратил внимание на то, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в системе их заработной платы.
Экономика сегодня вчера в 12:48
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в 2020 году с дизайном iPhone 8 и процессором A13
Дизайн будет сильно напоминать iPhone 8. Кроме того, смартфон получит большую часть начинки от iPhone 8, а за производительность будет отвечать новый чипсет A13 Bionic и 3 Гб оперативной памяти.
The GEEK 10:10
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Экономика
Основатели сети электроники DNS стали долларовыми мультимиллионерами
«Непрозрачность сыграла с нами злую шутку», — сетовал в интервью «Ведомостям» один из основателей DNS Дмитрий Алексеев.
Forbes 02:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул в США
В США рухнул бомбардировщик времен Второй мировой войны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:35
Происшествия
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков
Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.
РБК 07:55
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Политика
Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона
Газета.Ru 05:43
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко, возглавлявшего ведомство с 2012 года.
Взгляд.ру 06:48