Политика
РБКНовак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак. Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».
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Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Политика
Москву насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
Реакция некоторых политических сил в Киеве на согласование «формулы Штайнмайера» вызывает настороженность.
BFM.ru 07:16
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк 30 сентября в 21:52
Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Экономика
Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года
Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Технологии
Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы
Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10.
Live24 03:58
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Футбол
Юран: «Зениту» будет тяжело победить «Бенфику»
«Зениту» будет тяжело победить, взять три очка, склоняюсь к тому, что будет ничейный результат.
Metaratings вчера в 15:11
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Экономика
Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Политика
Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 07:11
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 02:12
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Политика
Лавров заявил о выгодной для США «турбулентности» на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что США заинтересованны в том, чтобы сохранять на Ближнем Востоке нестабильную обстановку.
РБК 07:23
Шоу-бизнес
Названа биологическая мать детей Сергея Лазарева
Сергей Лазарев подтвердил новость о том, что стал отцом во второй раз.
Вечерний курьер 03:22
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Происшествия
Россиянин убил своих детей после ссоры с женой
В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.
Lenta.ru 06:44
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Авто
GAC привезет в Россию обновленный кроссовер GS4 в 2020 году
Китайский автоконцерн GAC впервые показал обновленный кроссовер GS4 для местного рынка. В 2020 году транспортное средство появится и в РФ.
OAnews вчера в 12:54