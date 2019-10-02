Политика

РБКРБКНовак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак. Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».
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