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Новак не согласился с обвинениями России в энергокризисе в Европе

«Газпром» не виноват в высоких ценах на газ на европейском рынке, заявил вице-премьер Александр Новак.
Коммерсантъ
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке.
РИА Новости
Цены на газ в Европе начали стремительно расти.
РИА Новости
Тем временем "Газпром" не наращивает поставки газа в Европу только потому, что нет заявок от европейских потребителей, писала ранее "РГ".
Российская газета

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