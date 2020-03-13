Энергетика
ForbesНовак не увидел условий для новой сделки с ОПЕК
На прошедшей 12 марта встрече министра энергетики Александра Новака с главами крупнейших российских нефтяных компаний не обсуждалась возможность заключения новой сделки ОПЕК+.
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Комментарии
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Общество
Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
Происшествия
В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса
Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Общество
Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft
Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.
Происшествия
На Камчатке из-за пурги не смог сесть аварийный борт США
14 марта на Камчатке пытался совершить посадку самолет Boeing 747−46N авиакомпании Polar Air Cargo.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Хоккей
«Ак Барс» возобновил продажу билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым»
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Кино
Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены
По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Армия и оружие
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, эти машины поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Шоу-бизнес
Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Происшествия
В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута
Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.
Финансы
Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро
Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.
Наука