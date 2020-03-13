Энергетика

ForbesForbesНовак не увидел условий для новой сделки с ОПЕК

На прошедшей 12 марта встрече министра энергетики Александра Новака с главами крупнейших российских нефтяных компаний не обсуждалась возможность заключения новой сделки ОПЕК+.
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