На прошедшей 12 марта встрече министра энергетики Александра Новака с главами крупнейших российских нефтяных компаний не обсуждалась возможность заключения новой сделки ОПЕК+.

Новак не увидел условий для новой сделки с ОПЕК

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