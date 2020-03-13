Энергетика
ForbesНовак не увидел условий для новой сделки с ОПЕК
На прошедшей 12 марта встрече министра энергетики Александра Новака с главами крупнейших российских нефтяных компаний не обсуждалась возможность заключения новой сделки ОПЕК+.
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Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу нефти в апреле
Московский Комсомолецвчера в 09:50
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Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Гаджеты
Новая видеокарта GeForce RTX 2060 может получить память в 8 ГБ
Футбол
Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Общество
В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 250 человек
Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Армия и оружие
Пентагон ограничивает поездки военных внутри США из-за коронавируса
Министерство обороны США вводит ограничение на поездки внутри страны в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Спорт
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и бизнесменами
Слово "олигарх" осталось в прошлом. Сегодня крупных предпринимателей принято называть "акулами бизнеса".
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
Футбол
«Монако» продлил контракт с Головиным
Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил контракт с "Монако", сообщает "Чемпионат.com".
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Общество
В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом
Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.