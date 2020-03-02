Экономика

Piter.tvPiter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
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Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Деловое.ТВ12:34

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
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Поработав над снимком, Саттон представил предполагаемый макет кубинской субмарины.
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В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

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В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов

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Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

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Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении

Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте

Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
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Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
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Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США

Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
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Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
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Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
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Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

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Школьники отравились газом на Украине

Правоохранители установили, что подростки отравились парами газа, говорится на сайте Нацполиции страны.
Газета.Ru 16:41
Кино

Опрос показал, экранизацию какой игры американцы ждут больше всего

Американские зрители хотели бы увидеть на большом экране киноадаптацию видеоиры Super Mario Bros. компании Nintendo.
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Александр Емельяненко упрекнул Канделаки в незнании бойцовского мира

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Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Газета.Ru 14:32
Экономика

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
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Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров

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Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

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Биатлон

Юрист назвал странными заявления адвокатов биатлонисток из России

Заявления адвокатов российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой о якобы подделанных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым подписях в документах по делу спортсменок, на которые ориентируется МОК и WADA выглядят странно.
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Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.
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В Самаре обрушилась стена жилого дома

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Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы

Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.
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BMW представила электрокар BMW i4

Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
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Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android

В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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Авторы последних частей WRC работают над новой Test Drive Unlimited

Unlimited – подсерия франшизы Test Drive, состоящая из двух частей. Последняя игра вышла в 2011 году.
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Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
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Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Актуальные Новости вчера в 01:25
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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