Экономика
Piter.tvМинэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов.
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Энергетика
Страны ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти
Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса.
Армия и оружие
«Асимметричная» кубинская субмарина Delfin впервые отчетливо заснята
Поработав над снимком, Саттон представил предполагаемый макет кубинской субмарины.
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Общество
В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов
Спорт
Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян
Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Наука
Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении
Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Финансы
Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США
Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Происшествия
Школьники отравились газом на Украине
Правоохранители установили, что подростки отравились парами газа, говорится на сайте Нацполиции страны.
Кино
Опрос показал, экранизацию какой игры американцы ждут больше всего
Американские зрители хотели бы увидеть на большом экране киноадаптацию видеоиры Super Mario Bros. компании Nintendo.
Футбол
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Космос
Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров
Биатлон
Юрист назвал странными заявления адвокатов биатлонисток из России
Заявления адвокатов российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой о якобы подделанных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым подписях в документах по делу спортсменок, на которые ориентируется МОК и WADA выглядят странно.
Экономика
Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса
Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Здоровье
Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы
Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android
В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Игры
Авторы последних частей WRC работают над новой Test Drive Unlimited
Unlimited – подсерия франшизы Test Drive, состоящая из двух частей. Последняя игра вышла в 2011 году.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.