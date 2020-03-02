Экономика

ТАССТАССНовак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Деловое.ТВ12:34

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

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Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56
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Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

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Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
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В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
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Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

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Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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