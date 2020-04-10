Энергетика
REGNUMНовак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками
Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+.
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Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Музыка
Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе
Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
Общество
В Турции объявили о введении двухдневного запрета на выход из дома
Власти Турции ввели запрет на выход из дома для жителей 31 провинции страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Inc-news.ru 15:34
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник 09:43
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета 15:54
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Энергетика
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Общество
Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной
С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.
Говорит Москва 08 апреля в 14:23
Общество
Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища
Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество
В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
Общество
Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле
Нарушителей карантина по коронавирусу с пятницы будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.
Москва 24 вчера в 12:02
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Хоккей
Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд
Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU 08 апреля в 22:58
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Происшествия
Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди
Российская газета 08 апреля в 20:18
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
Общество
Власти могут частично ограничить въезд в Москву
Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
Эхо Москвы 17:03
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 13 тысяч человек
Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции за сутки возросло на 578 и составляет 13 197 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
РИА Новости 13:32
Общество
Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России
Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Что происходит 06:50
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00