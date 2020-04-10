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Общество Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева. 415

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