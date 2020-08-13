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Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Новак: о досрочном смягчении квот в рамках сделки ОПЕК+ речи не идет

Баланс на рынке нефти постепенно восстанавливается, так что необходимости в досрочном смягчении ограничений в рамках сделки ОПЕК+ нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Никаких таких, на мой взгляд, резких каких-то движений, предложений дополнительных никто не предлагает.
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Российская газета

Новак: На встрече в августе не будут пересматриваться условия сделки ОПЕК+

Российская газета04:01
Коммерсантъ

Новак: предложения по изменению сделки ОПЕК+ сейчас не рассматриваются

Коммерсантъ03:26
ГЛАС.RU

Страны ОПЕК+ пока не будут обсуждать досрочный пересмотр условий сделки

ГЛАС.RU03:43
Известия

Новак назвал ситуацию на нефтяном рынке относительно стабильной

Известия03:42
Народные новости

Новак подтвердил решение России следовать сделке ОПЕК+

Народные новости03:46
ПРАЙМ

Новак: никаких резких предложений по изменению сделки ОПЕК+ не рассматривается

ПРАЙМ03:04
ТАСС

Мониторинг ОПЕК+ в августе не будет обсуждать досрочный пересмотр условий сделки

ТАСС03:02

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Ведомости08:54
1,1K

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

Хотя Porsche пока не собирается рассказывать о технических характеристиках самого быстрого исполнения Panamera, который смог установить рекорд скорости, у нас есть некоторые предварительные детали о новинке.
CarsWeek.ru05:21

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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