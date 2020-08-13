Новак: о досрочном смягчении квот в рамках сделки ОПЕК+ речи не идет
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Баланс на рынке нефти постепенно восстанавливается, так что необходимости в досрочном смягчении ограничений в рамках сделки ОПЕК+ нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.В источнике
Никаких таких, на мой взгляд, резких каких-то движений, предложений дополнительных никто не предлагает.
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