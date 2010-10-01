Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике

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Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.
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Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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