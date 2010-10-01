Энергетика
RT на русскомНовак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике
Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.
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Здоровье
В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19
Из-за увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией Киев снова вошел в оранжевую зону эпидемиологической опасности, в городе вернули часть санитарных ограничений.
РБК вчера в 06:09
Общество
Суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной
Минский областной суд признал забастовку, которая была объявлена на «Беларуськалии» 17 августа, незаконной.
RT на русском вчера в 12:12
Единоборства
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Вести.Ru вчера в 18:00
Хоккей
Московское «Динамо» в овертайме победило «Барыс» в матче КХЛ
РИА Новости 09:45
Армия и оружие
На Украине придумали, как уничтожить Черноморский флот РФ
Военное дело 10:01
Политика
Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада в связи с делом Алексея Навального.
Lenta.ru 07:19
Хоккей
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. На протяжении матча хоккеисты «Вегаса» дважды выходили вперёд.
REGNUM вчера в 01:25
Футбол
Баскетболисты ЦСКА поддержали футбольный клуб перед дерби со «Спартаком»
Баскетболисты ЦСКА записали записали ролик в поддержку футболистов армейцев перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
RT на русском 09:04
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 могут получить порт USB-C
Если Nvidia избавилась от порта USB-C (VirtualLink) в своих видеокартах линейки GeForce RTX 30, то AMD, судя по последним данным, идет обратным путем.
iXBT.com 10:29
Общество
На «женском марше» в Минске ОМОН задерживает протестующих
ОМОН начал задерживать участниц "женского марша" в центре Минска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:51
Шоу-бизнес
Искалеченная экс-супругом Маргарита Грачева вышла замуж
В конце 2017 года муж Маргариты Грачевой Дмитрий вывез супругу в лес, раздробил ей топором обе кисти рук, после чего отрубил их.
МИР 24 07:03
Происшествия
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Evo-rus.com 01:58
Игры
Энтузиаст воссоздал на Unreal Engine сцену иp «Звездных войн», в которой можно сыграть за дроида
Ролик полностью создан энтузиастом Хорхе Барросом на Unreal Engine и демонстрирует уровень графики в стиле некстген-игр.
CyberSport.ru 10:33
Здоровье
Больницу имени Семашко перевели на работу с коронавирусом
Отмечается, что на текущий момент гериатрическое отделение больницы на Павловском шоссе продолжит работу в обычном режиме.
Piter.tv 07:46
Общество
В российском селе запретили продавать алкоголь
Lenta.ru 08:33
Политика
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
RT на русском 08:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят стал 12-м
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу на квалификационном заезде Гран-при Тосканы "Формулы-1", который состоялся на автодроме "Муджелло".
Газета.Ru 10:22
Происшествия
Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки
Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru 08:48
Общество
Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM вчера в 21:34
Экономика
Вывоз золота из США станет ударом по их финансовой гегемонии
По мнению доцента кафедры экономического развития РАНХиГС Павла Грибова, уже скоро в США другие страны перестанут хранить свои золотые запасы.
Planet Today вчера в 15:36
Армия и оружие
В Баренцевом море субмарины НАТО провоцируют российских военных
В Баренцевом море корабли стран-участниц НАТО начали явно провоцировать Россию.
ИнфоСМИ 06:07
Политика
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой
Господин Вучич отметил, что данный инцидент для него был незначительным и «проходным».
Evo-rus.com 02:28
Армия и оружие
ВВС США назвали место будущей войны
Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун-младший назвал вероятное место будущей крупной войны, которая пройдет с участием данной страны.
Lenta.ru 08:40
Происшествия
Следком возбудил дело из-за избиения малолетнего ребенка под Омском
Следком по факту истязания полуторагодовалого мальчика, по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего), возбудил уголовное дело.
Topdaynews.ru вчера в 05:43
Транспорт
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости вчера в 16:23
Экономика
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице.
Газета.Ru 08:13