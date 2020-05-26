Энергетика
Ореанда-НовостиНовак обсудит соглашение ОПЕК+ с представителями нефтяной отрасли
Министр энергетики России Александр Новак в формате видеоконференции встретится с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить реализацию сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с участниками встречи.
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Министр энергетики РФ Александр Новак в формате видеоконференции встретится с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы обсудить выполнение сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями проведения встречи.ТАССвчера в 04:53
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