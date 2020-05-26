Минэнерго РФ обсуждает с российскими нефтяными компаниями сохранение текущего уровня сокращения добычи после июня, тогда как по действующим условиям сделки ОПЕК+ она должна слегка подрасти, мнения сторон пока расходятся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обсуждением.

с чего всё началось

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в формате видеоконференции обсудит с главами крупнейших нефтяных компаний страны выполнение сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+).

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