Энергетика
News.ruНовак обсудит выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в формате видеоконференции обсудит с главами крупнейших нефтяных компаний страны выполнение сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+).
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с чего всё началось
Минэнерго РФ обсуждает с российскими нефтяными компаниями сохранение текущего уровня сокращения добычи после июня, тогда как по действующим условиям сделки ОПЕК+ она должна слегка подрасти, мнения сторон пока расходятся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обсуждением.ПРАЙМвчера в 13:45
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