Экономика
КоммерсантъНовак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики Александр Новак. К примеру, отметил он, такая мера была введена Казахстаном.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
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Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:39, Ашберн
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