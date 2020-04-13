Экономика
КоммерсантъНовак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики Александр Новак. К примеру, отметил он, такая мера была введена Казахстаном.
Читать в источнике
Оценить5,7K
с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
РИА Новости12 апреля в 19:41
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
Общество
Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Общество
Особое мнение: Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Транспорт
Сервисы такси описали схему проверки пропусков пассажиров
Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания доведет информацию об установленном московским Дептрансом порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров.
РБК 16:15
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом.
Пятый канал вчера в 23:48
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru 16:38
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Футбол
Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько десятков российских школьников, которые принимали участие в учебных или ознакомительных программах в США, оказались в сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Rambler News Service 15:11
Политика
В США предположили естественное происхождение коронавируса
Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет.
Известия 15:49
Игры
Journey доберётся до Steam уже 11 июня
Journey продолжает покорять новые платформы — 11 июня уже культовая адвенчура thatgamecompany появится в Steam.
Игромания.ру вчера в 14:15
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru 09:14
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
РИА Новости вчера в 15:07
Экономика
В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты
Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19