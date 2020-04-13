Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

с чего всё началось

Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики Александр Новак. К примеру, отметил он, такая мера была введена Казахстаном.

Общество Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,8K

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,1K

Энергетика Цены на нефть эталонных марок продолжают падать По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. 126

Общество Особое мнение: Кирилл Мартынов Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".

Транспорт Сервисы такси описали схему проверки пропусков пассажиров Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания доведет информацию об установленном московским Дептрансом порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров. 20

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 301

Общество Названы места с высоким риском заражения коронавирусом Врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью «АиФ» обозначил места с высоким риском заражения коронавирусом. 716

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 53

Футбол Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 6

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,1K

Политика Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько десятков российских школьников, которые принимали участие в учебных или ознакомительных программах в США, оказались в сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 2

Политика В США предположили естественное происхождение коронавируса Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет. 9

Игры Journey доберётся до Steam уже 11 июня Journey продолжает покорять новые платформы — 11 июня уже культовая адвенчура thatgamecompany появится в Steam.

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 248