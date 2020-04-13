Экономика
ИзвестияНовак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа
Правительствo России намеренo временнo ограничить импорт дешевогo бензинa в страну, об этом сообщил главa Минэнергo Александр Новак. Пo егo словaм, плaнируется ввести запрeт на ввoз горючегo срокoм на шесть месяцeв. Министр добавил, что этa мерa предполагается как антикризиснaя.
Читать в источнике
Оценить5,8K
с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
РИА Новости12 апреля в 19:41
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 00:45, Ашберн
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава
Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.
Чемпионат вчера в 15:18
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом
Доктор Мясников, известный из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о том, что в палатах российских больниц начались нападения на пациентов с коронавирусом.
Neva.Today 00:20
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 13 апреля в 00:20
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39
Политика
Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края
Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
Чита.Ру вчера в 09:53
Энергетика
Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель
Цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 30 долларов - до 29,8 за баррель.
Российская газета вчера в 12:16
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Главврач больницы в Армянске рассказала о работе медиков в изоляции
Больницу в Армянске перевели на двухнедельный карантин 8 апреля из-за пациента с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 13 апреля в 04:02
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:41
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Футбол
Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе
Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях.
Известия вчера в 17:00
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Мослента 13 апреля в 03:57
Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Транспорт
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК вчера в 18:58
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Разработчики внедряют в снаряжение пилотов новые материалы и технологии. В России создают новое защитное снаряжение для летчиков.
Piter.tv вчера в 04:58
Наука
Источником вируса, который уничтожает коал, оказались рукокрылые
Биологи доказали, что ретровирус KoRV, который уничтожает популяции коал в Австралии, мог попасть к животным после контакта с крыланами – близкими родственниками летучих мышей.
ТАСС Наука 13 апреля в 15:49
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM вчера в 11:58
Кино
Добронравов рассказал, кто снимется в седьмом сезоне «Сватов»
Артист рассказал об актерском составе нового сезона и выходе сериала на фоне пандемии коронавируса изданию iReactor.
Слово и Дело 12 апреля в 08:39
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации 13 апреля в 02:40
Общество
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров
Напомним ранее гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса в ГНЦ ВБ «Вектор».
Комсомольская правда вчера в 16:16
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36