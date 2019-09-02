Энергетика

РБКРБКНовак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.
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Новак связал слабое сокращение добычи Россией в августе с последствиями ЧП на «Дружбе»

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Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
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