Энергетика
РБКНовак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика
Премьер Украины пообещал рост экономики на 40% за пять лет
Премьер-министр Украины Гончарук заявляе, что в ближайшие пять лет экономика страны вырастет на 40%.
ИА Новороссия 05:53
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Политика
К строительству космодрома Восточный могут подключить Минобороны
Темпы строительства космодрома Восточный "не устраивают всех", поэтому не исключено, что к стройке могут быть подключены строительные активы Минобороны, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
РЕН ТВ вчера в 21:21
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Экономика
Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т
Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
ТАСС 10:29
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
Происшествия
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета 11:57
Кино
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале
Российский автомобиль УАЗ неожиданно оказался в центре внимания на 76-м Венецианском кинофестивале.
Российская газета 10:07
Происшествия
Суд арестовал еще одну фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы арестовал седьмую фигурантку по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Инну Пикалову.
Коммерсантъ 13:41
Экономика
Ураган Дориан может стоить страховым компаниям $25 млрд
По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, убытки страховых компаний, связанные с ураганом Дорианом, составят от $5 млрд до $40 млрд.
Коммерсантъ 17:48
Хоккей
Сергей Бобровский — об отстранении Кузнецова: «Это некрасивый поступок, но он не обманывал хоккей»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал случившееся с его партнером по сборной России Евгением Кузнецовым.
Матч ТВ 17:10
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Футбол
«Краснодар» купил Сорокина и оставил его в годичную аренду в «Рубине»
ProstoProSport 15:02
Наука
Вода может самостоятельно становиться перекисью водорода
Faktom вчера в 12:32
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Футбол
Форвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»
«Милан» заплатил за аренду € 5 млн. Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2016 года из «Фиорентины» на правах аренды.
Чемпионат 14:52
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45