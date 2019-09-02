Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно. Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

с чего всё началось

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.

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