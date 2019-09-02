Энергетика
РБКНовак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.
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Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно. Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.ТАССвчера в 15:03
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Россия в августе снизила добычу нефти меньше требуемого ОПЕК+ из-за загрязнения «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 18:53
Россия в августе недовыполнила сделку ОПЕК+ из-за инцидента с «Дружбой»
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
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