Энергетика
РБКНовак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. барр./сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.
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Россия в августе недовыполнила сделку ОПЕК+ из-за инцидента с «Дружбой»
Rambler News Serviceвчера в 15:07
Россия в августе снизила добычу нефти меньше требуемого ОПЕК+ из-за загрязнения «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 18:53
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
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Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
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Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
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Кино
Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер
В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.
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По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
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Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
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CNN: подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
Четырнадцатилетний подросток из города Элкмонт (штат Алабама) застрелил пятерых членов своей семьи.
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Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
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После смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге разыскивают Jaguar
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Анна Седокова пожаловалась, что у нее нет денег на кухню за 5 миллионов рублей
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
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Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана
В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.
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В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку
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Диаметр астероида, который получил название 162082 (1998 HL1), составляет от 440 м до 990 м. Таким образом, он оказался крупнее самого высокого сооружения на Земле — небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.
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