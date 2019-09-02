Энергетика
РБКНовак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.
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с чего всё началось
В сентябре, заверил Новак, Россия "намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+". Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно.ТАССвчера в 15:03
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Россия в августе снизила добычу нефти меньше требуемого ОПЕК+ из-за загрязнения «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 18:53
РФ из-за очистки «Дружбы» сократила добычу в 1,5 раза меньше, чем требует ОПЕК+
Интерфаксвчера в 15:11
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Вести.Ru вчера в 23:04
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
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ТВ Центр вчера в 08:12
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Газета.Ru вчера в 16:27
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Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
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