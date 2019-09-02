В сентябре, заверил Новак, Россия "намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+". Министр добавил, что в июне-июле Россия сократила добычу на 289 и 278 тыс. баррелей в сутки, соответственно.

с чего всё началось

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Этот показатель оказался меньше предыдущих из-за расчистки нефтепровода от загрязнения, рассказал глава Минэнерго Александр Новак, сообщается на сайте министерства.

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