Энергетика
News.ruСоветник Трампа считает падение цен на нефть WTI краткосрочным
Старший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прокомментировал снижение цены на американскую нефть WTI до отрицательных. Он считает, что это краткосрочный инцидент.
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Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то 25-28 долларов за баррель. Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. Никто ранее не слышал об отрицательных ценах на нефть, но это на короткий период времени.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 19:27
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