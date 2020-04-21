Энергетика
Газета.RuНовак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости". Он назвал падение спекулятивным и призвал "не драматизировать ситуацию".
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Комментарии
Общество
В Британии начнут тестировать вакцину от коронавируса
В российском центре вирусологии «Вектор» в Новосибирске 20 апреля заявили, что планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне после получения разрешения от Минздрава.
РБК 16:00
Общество
В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы вводят в городе дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 10:38
Здоровье
Вирусолог предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса
«Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску – если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом», – предостерег вирусолог.
Взгляд.ру 15:42
Общество
Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Политика
Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
Футбол
«Спартак» предпочёл Петковича Марио Фернандесу, Дзаппакосте и Тете
Самым дорогим вариантом считался защитник «Торино» и сборной Италии Давиде Дзаппакоста, который в итоге за 25 млн евро переехал в «Челси».
Евро-футбол.ру 14:20
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
Жительница Калининграда рассказала, что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» с требованием удалить комментарий
Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала «Медиазоне», что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить комментарий «ВКонтакте».
Медиазона 15:42
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Здоровье
В Швеции, не вводившей жестких карантинных мер, считают, что худшее уже позади
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл, главный советник правительства по борьбе с пандемией COVID-19, считает, что принятая правительством Швеции опасная стратегия принесла плоды: заболеваемость и смертность в стране сокращаются при отсутствии жестких карантинных мер, пишет Israelinfo.
Росбалт вчера в 08:53
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Общество
ЕГЭ планируется провести в школах, где проходило обучение
Проводить единые государственные экзамены (ЕГЭ) в этом году планируется в «своих» школах в небольших аудиториях.
Коммерсантъ 07:36
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Евсеев: «Против „Монако“ нас засудили»
Действующий наставник "Уфы" Вадим Евсеев, который в бытность футболиста выступал за столичный "Локомотив", вспомнил поединок 1/8 финала ЛЧ против "Монако" в 2004 году.
Sport.ru 14:59
Общество
В брянских магазинах покупателям запретят самим взвешивать продукты
Брянским магазинам предписано запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты. С такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор.
Городской телеканал (Брянск) 12:54
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Энергетика
США проиграли в «нефтяной войне»
США проиграли в «нефтяной войне» — американская нефть больше никому не нужна, а сланцевой индустрии США угрожает разрушение.
Рамблер 15:43
Общество
Павел Дуров написал, что Telegram начал сотрудничать с чиновниками во время пандемии коронавируса
Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале пост, посвященный пандемии COVID-19.
Афиша Daily 15:54
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35