Министр энергетики Александр Новак после падения цены на нефть марки WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию. Его слова во вторник передает РИА «Новости».

Происшествия В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении Молодой житель Тюменской области задержан за подготовку массового убийства в учебном заведении региона, сообщает ЦОС ФСБ России.

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Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 8

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 138

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Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 32

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Происшествия В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.

Политика Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова. 10

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Экономика Россияне перечислили экономические опасения Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян. 21