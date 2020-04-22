Энергетика
Парламентская газетаНовак объяснил обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак после падения цены на нефть марки WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию. Его слова во вторник передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить836
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении
Молодой житель Тюменской области задержан за подготовку массового убийства в учебном заведении региона, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 02:47
Армия и оружие
Власти Италии просят российских военных помочь Брешии
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 13:16
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку
За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 15:12
Авто
Porsche рассказал о электрическом седане Taycan с задним приводом
Немецкий электрический седан Porsche Taycan в скором времени может быть доступен в новом исполнении - новинка должна получить только задний привод и менее емкую батарею.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Доходы людей начали падать в связи с эпидемией коронавируса
Опрос показал, что от пандемии и мер борьбы с ней пострадали в большей степени малообеспеченные люди.
Эхо Москвы 02:03
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга вчера в 10:38
Общество
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Общество
Больше 40% жителей США потеряли доходы из-за коронавируса
Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 01:50
Единоборства
Турнир UFC 249 состоится 9 мая и пройдёт в штате Флорида
Руководство UFC договорилось о проведении турнира UFC 249 на территории штата Флорида, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники.
Чемпионат вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Здоровье
В Уватском районе 14 вахтовиков заразились коронавирусом
На месторождении в Уватском районе было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 02:04
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Происшествия
В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры
В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM вчера в 10:35
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Здоровье
Итальянский врач оценил работу российских специалистов в Бергамо
Глава полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки российских военных медиков, которые были направлены в Италию в рамках помощи в борьбе в коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 23:16
Происшествия
Полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление
Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 02:35
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Экономика
Россияне перечислили экономические опасения
Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Lenta.ru 00:53
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года
Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество
В Казань из Гоа прибыл самолёт с туристами
Республика Татарстан вчера в 19:46