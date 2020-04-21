Энергетика
Lenta.ruНовак объяснил рекордный обвал цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак объяснил рекордный обвал цен на американскую нефть WTI, передает РИА Новости. Глава ведомства призвал не драматизировать ситуацию.
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Комментарии
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Политика
Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
RT на русском 07:07
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Здоровье
Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале
Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 08:40
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
Политика
Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:14
Шоу-бизнес
«Кристина помогает»: отец Орбакайте раскрыл размер своей пенсии
Всего через день свой юбилей праздновал ее бывший супруг и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас.
Киноафиша России 07:17
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Происшествия
Главу Верхнеуральского района увезли на допрос
Главу Верхнеуральского района (Челябинская область) Сергея Айбулатова увезли на допрос после следственных действий, которые проводились в районной администрации утром 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 08:16
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Общество
Правительство Украины продлевает общенациональный карантин до 11 мая
Правительство Украины для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса продлевает действие общенационального карантина до 11 мая.
ТАСС 06:52
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Интернет
«Яндекс» запустил собственный мессенджер
Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров.
РБК 08:14
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Общество
Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео
Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.
Авторадио 07:44
Политика
Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
На днях Елизавета призналась, что наконец-то они с мужем заселились в новый дом.
StarHit.ru вчера в 19:00
Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Общество
Почти 85% жителей России встревожены нарастающим кризисом
Москва, 22 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.
REGNUM 05:18