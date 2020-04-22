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Здоровье В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

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Политика The National Interest (США): о снятии санкций с России (The National Interest) Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.

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