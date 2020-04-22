Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок

Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Новак объяснил феномен отрицательных цен на нефть WTI

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Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов

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Новак дал оценку произошедшему обвалу нефтяных котировок

RT на русскомвчера в 18:05

Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти

РБКвчера в 14:19

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Коммерсантъвчера в 13:41

Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Известиявчера в 18:34

Страны ОПЕК+ следят за ситуацией на рынке нефти, заявил Новак

РИА Новостивчера в 13:05
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Газета.Ru 05:32
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
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Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
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Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

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Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

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Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье

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Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

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Появление федеральных войск в Чечне объяснили

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СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования

Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости».
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Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
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Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
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В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
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Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.
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Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая

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Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом

Нынешнюю ситуацию с оснащенностью и готовностью медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом вряд ли можно признать удовлетворительной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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