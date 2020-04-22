Энергетика
Вечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок
Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Комментарии
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Общество
Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:20
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Кино
Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel
Live24 вчера в 09:22
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Политика
Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР
Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.
Газета.Ru 05:28
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Здоровье
Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье
За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Экономика
СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования
Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости».
РБК 05:58
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Общество
Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
Общество
Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло
В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
Политика
The National Interest (США): о снятии санкций с России (The National Interest)
Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.
ИноСМИ 06:28
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Политика
Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом
Нынешнюю ситуацию с оснащенностью и готовностью медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом вряд ли можно признать удовлетворительной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:45
Игры
Годовой отчёт Focus Home Interactive: выручка компании выросла на 13%
В компании отмечают, что росту выручки поспособствовали продажи новых тайтлов, таких как World War Z, GreedFall и A Plague Tale, в первой половине года и продажи игр из бэк-каталога.
Игромания.ру 06:03