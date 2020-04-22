Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок

Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Новак объяснил феномен отрицательных цен на нефть WTI

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Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Известиявчера в 18:34
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Комментарии

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Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

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Путин: Распространение эпидемии продолжается, пик еще впереди

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По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
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57 новых случаев коронавируса выявлены в Оренбуржье за сутки

За последние сутки выявлены 57 новых пациентов. Выздоровели 32 человек, готовится на выписку — 18 человек.
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«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.
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Сбербанк начал выдавать ипотеку со ставкой 6,4%

Москва, 22 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Сбербанк приступил к приёму заявок на ипотеку с государственной поддержкой в виде льготной ставки в 6,4% годовых.
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Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
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Правительство Украины для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса продлевает действие общенационального карантина до 11 мая.
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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве

Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
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Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест

«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин, который защищает экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову.
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Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
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«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
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В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына

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Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

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